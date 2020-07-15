شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الضفادع البشرية تواصل البحث عن جثمان "نور" غريق بلطيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد شاطئ الأمل بمدينة مصيف بلطيم، اليوم الأربعاء، مواصلة الضفادع البشرية بحثها عن جثمان الشهيد نور سعد كلش، الطالب الجامعى الذى غرق فى مياه البحر المتوسط، جاء ذلك عقب إعلان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن التواصل مع المنطقة الشمالية العسكرية، والاستعانة بالضفادع البشرية التابعة للقوات البحرية، للبحث عن الجثمان.

وأوفد محافظ كفرالشيخ الدكتور أحمد السماحي، مدير مكتبه، وكلف عصام القصيف، نائب رئيس مدينة المصيف، وعدد من القيادات بالمحافظة، بالتواجد برفقة القيادات الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، وتواصل الضفادع البشرية عمليات البحث فى محيط موقع الغرق، وحول الحواجز، ومازالت أسرة الشهيد تنتظر انتشال جثمانه، ويتابعون عمليات البحث.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع على مدار الساعة الجهود التى تقوم بها الدولة والمحافظ للبحث عن جثمان الشهيد نور كلش، وأنه يتواصل مع أسرته، ليطمئنهم أن الدولة والمحافظة فى خدمتهم .

وكان محافظ كفر الشيخ، قد تفقد شاطئ الأمل والتقى مع أسرة الغريق أمس، وقدم لهم تعازيه، وأكد على مواصلة عمليات البحث عن جثمان الشهيد.

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الضفادع البشرية أثناء بحثها عن جثمان نور