شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الالتحاق بكلية الشرطة للحاصلين على الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء دكتور أحمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس اكاديمية الشرطة عن شروط الالتحاق بكلية الشرطة وهي :

يُقبل للالتحاق بكُلية الشُرطة من تتوافر فيهم الشُروط التي نص عليها القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، واللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 وتعديلاتها، وهي:

بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية: أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وفقًا لما يلى:

أ): ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم.

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ب): توافر شرط القوام (أقصى وزن = طول الطالب – 90).

ج): ألا يزيد عُمره فى أول أكتوبر عن 22 سنة ميلادية.

د): أن تقرر الجهة الطبية المُختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة فى هيئة الشرطة.

هـ): أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار.

د): ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليمياً وتدريبياً وبحثياً فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.