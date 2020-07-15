شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قيمة فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس بالأسعار الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الموقع الإلكترونى للجهاز يتيح خدمة حساب قيمة الفاتورة، الخاصة بشهر أغسطس، التى ستشهد تطبيق أسعار الشرائح الجديدة التى تم الإعلان عنها منتصف يونيو الماضى.

ونشر الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الرابط الخاص بحساب قيمة الفاتورة الجديدة http://egyptera.org/ar/BillCalc.aspx

وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021، التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو الماضى، وهى كالآتى:-

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرشا بدلا من 30 قرشا ) .

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرشا بدلا 40 قرشا ).

Advertisements

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرشا بدلا من 50 قرشًا ).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا) .

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرشا بدلا من 100 قرشًا).

6- الشريحة السادسة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا).

7- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).