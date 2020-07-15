شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق مكرم محمد أحمد: نشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بحالة أخى الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه سعيد محمد أحمد مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا وشقيق الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي اهتمامه الكبير بالحالة الصحية وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لشقيقه، واتخاذ كافة الإجراءات لاستكمال علاجه بمستشفي المعادي العسكري ونقله بالإسعاف الطائر، وتذليل كافة العقبات حتي يمن الله عليه بالشفاء التام.

كما تقدم سعيد محمد أحمد بخالص الشكر والتقدير والامتنان للقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي علي متابعة الحالة الصحية للكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد وتوفير كل الإمكانيات لاستكمال علاجة، ولكل الأطقم الطبية العاملة بمستشفي المعادي العسكري لما بذلوه من جهد محمود في علاج شقيقه، متمنيا من الله أن يحفظ مصر وقائدها وجيشها من كل سوء.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد تقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة على اهتمامه بمتابعة الحالة الصحية للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس السابق، باعتباره قامة صحفية كبيرة وأحد الرموز الوطنية المساندة للدولة المصرية والمدافعة عن قضاياها.

وقدم المجلس فى بيان له، الشكر أيضاً لوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة على سرعة الاستجابة وتخصيص إسعاف طائر لنقل مكرم من مستشفى العلمين إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة.

وكان الكاتب الكبير قد وصل إلى مستشفى المعادي وكان في انتظاره فريق طبي على مستوى عال لتقييم الحالة الصحية وتقديم أقصى درجات الرعاية بعد نقله من مستشفى العلمين إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى مشاكل صحية تم تداركها بسرعة مما ساهم في استقرار الحالة الصحية للكاتب الكبير.

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وتقدم المجلس بخالص الدعاء للكاتب الكبير، متمنيا عودته سالماً إلى أسرته ومحبيه وقرّاءُه.

وأكدت أمنية مكرم ابنة الكاتب الكبير أنه يلقى أقصى درجات الرعاية فور وصوله ودخل العناية المركزة للعمل على إذابة جلطة المخ، ويخرج بعدها إلى غرفة عادية لممارسة برنامج علاج طبيعي يستغرق عدة أيام.