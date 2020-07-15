شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة بمجموع 65 ‎% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكُلية الشُرطة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

وأعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2020، للحاصلين على مجموع 65 % .

ويتم التقديم من 20 يوليو وحتى 30 يوليو للحاصلين على الثانوية العامة للعام الماضي ، ومن 5 اغسسطس حتى 20 اغسطس للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام.

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ويجرى لاول مرة اختبار الهيئة على مرحلتين (امتحان شفوي واخر تحرير )

ويتم قبول والحاصلين على ليسانس الحقوق وبض التخصصات الجامعية الاخرى وفقا لاحتياجات الوزارة في قسم الضباط المتخصصين .

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليمياً وتدريبياً وبحثياً فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.