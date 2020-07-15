شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة الخط الأول بعد محاولة انتحار شاب بمحطة مترو عزبة النخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظمت حركة الخط الأول لمترو الأنفاق عقب إحباط محاولة انتحار شاب بمحطة عربة النخل بإلقاء نفسه أمام أحد القطارات أثناء دخولها إلى رصيف المحطة. Advertisements وأكدت مصادر لليوم السابع أن الحركة توقفت دقائق حتى تم رفع الشاب الذى أصيب جراء سقوطه شريط المترو، لافتة إلى أن حركة الخطوط الثلاثة منتظمة حاليا. وواصلت شركة المترو تطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.

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