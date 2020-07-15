شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنتهى من تصحيح 3 مواد بامتحانات الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح 3 مواد بامتحانات الثانوية العامة بشكل نهائى وجار رصد درجاتها، وهى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق على أن يتم تصحيح باقى المواد وفق الخطة الزمنية لأعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وكانت وزارة التربية والتعليم اعتمدت نتيجة العينات العشوائية فى العربى والإنجليزى والفلسفة، موضحة أن نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة والمنطق بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول). بنسبة نجاح91.8%.

وقال الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن 2925 طالب/طالبة (بنسبة 28.67.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الأعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلاً عن حصول1158 طالب/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية، كما حصل 2091 طالب/طالبة "بنسبة 20.50% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1489 طالب/طالبة (بنسبة 14.60% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

وأعلنت الوزارة نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الإنجليزية كلغة أولى موضحة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية، البالغ عددها 23 آلاف و 457 ورقة، أسفرت عن نجاح 21152 طالب/طالبة بنسبة نجاح 90.2%.

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وأضاف حجازى، إن 4982 طالب وطالبة (بنسبة 23.55% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلاً عن حصول 149 طالب/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 4857 طالب/طالبة (بنسبة 22.96% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4300 طالب/طالبة (بنسبة 20.33% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80% وعليه يعتد بنموذج الإجابة ويستمر التقدير وفق هذا النموذج.

كما اعتمدت الوزارة نتيجة عينة اللغة العربية بنسبة نجاح 95.4%.



