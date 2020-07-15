شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس امتحانات الثانوية يناقش نموذج تصحيح الفرنساوى مع مشرفى تقدير الدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعا مع المشرفين على تقدير امتحانات اللغة الثانية فى مادة اللغة الفرنسية لمناقشة نموذج إجابة الامتحان قبل البدء فى تصحيح كراسات الإجابة، بعد أن أدى طلاب الثانوية الامتحان فى المادة أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتم البدء فى تصحيح اللغة الأجنبية الثانية بداية الأسبوع المقبل.

وأكد الدكتور رضا حجازى رئيس عام الامتحانات، أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مشددا على ضرورة الاتفاق علي القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، خاصة وأن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الجدول الزمنى المقرر لها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.

Advertisements

ومن المقرر أن يوجه الدكتور رضا حجازى، مشرفى التقدير بضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير وذلك لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب مع مراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد فإذا كانت تظليل الطالب علي إجابتين بدون شطب على أي إجابة فيكون إجابة الطالب خطأ، أما إذا قام الطالب بشطب إجابة منهما فيتم تصحيح الإجابة المظللة وإعطائه الدرجة عليها وعند كتابة الطالب إجابتين في الأسئلة المقالية يتم تصحيح الإجابتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكذلك تصحيح أي إجابة بالمسودة، على غرار ما تم من توجيهات فى المواد الأخرى التى أدى فيها الطلاب امتحاناتهم وتم البدء فى تصحيحها.

ويؤكد رئيس الامتحانات خلال الاجتماع مع مشرفى التقدير على ضرورة الالتزام بنموذج الإجابة، وحصول كل طالب على حقه وعدم نقص الدرجات إلا في حالة الإخلال في الإجابة، كما تقوم لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفي عموم التقدير للمادة وابداء أرائهم حول طبيعة الأسئلة والإجابات البديلة فى المادة.