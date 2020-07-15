شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يواسى أسرة " نور" ويؤكد : أعمال البحث عن الجثمان مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أسرة الشهيد الغريق نور سعد كلش ، بأن عمليات البحث مستمرة لانتشال جثة نجلهم الطالب الجامعى من مياه البحر المتوسط بشاطئ الأمل ، وأنه يقدم أحر تعازيه لهم ، مؤكداً أنه يتابع على مدار الساعة عمليات البحث من خلال فنيين متخصصين .

وأكد محافظ كفر الشيخ ، أن المنطقة الشمالية والقوات البحرية استجابت سريعاً ، وتم إرسال فريق من الضفادع البشرية للبحث ، وهى تواصل عملها ، وأنه يتابع على مدار الساعة تلك الجهود الكبيرة، موجها الشكر لكل القيادات والمشاركين فى عملية البحث.

ويشهد شاطئ الأمل بمدينة مصيف بلطيم ، اليوم الأربعاء ،مواصلة الضفادع البشرية التابعة للقوات المسلحة بحثها عن جثمان الشهيد نور سعد كلش ،الطالب الجامعى الذى غرق فى مياه البحر المتوسط .

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جاء ذلك عقب إعلان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن التواصل مع المنطقة الشمالية العسكرية، والاستعانة بالضفادع البشرية التابعة للقوات البحرية، للبحث عن جثمان الشهيد نور سعد كلش، الطالب الجامعى بكلية الهندسة، الذى غرق فى مياه البحر المتوسط بشاطئ الأمل بمصيف بلطيم .

وأوفد محافظ كفرالشيخ الدكتور أحمد السماحي. مدير مكتبة، وكلف عصام القصيف ، نائب رئيس مدينة المصيف ، وعدد من القيادات بالمحافظة، بالتواجد برفقة القيادات الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ ,وتواصل الضفادع البشرية عمليات البحث فى محيط موقع الغرق، وحول الحواجز،مازالت أسرة الشهيد تنتظر انتشال جثمانه رحمه الله، يتابعون عمليات البحث.