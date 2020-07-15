إغلاق الطريق الدائرى جزئيا عند تقاطع محور 26 يوليو شهر بسبب أعمال تطوير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الإدارة العامة للمرور، إغلاقا جزئيا للطريق الدائرى فى تقاطعه مع محور 26 يوليو لمدة شهرا بسبب أعمال تطوير ، ولتنفيذ تعديلات مرورية، في إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بأعمال مشروع صيانة ورفع كفاءة الطريق الدائري في المسافة من تقاطع محور 26 يوليو وحتي محور المريوطية وإسناد تنفيذ الأعمال إلى شركة السلام انترناشونال.
وقال مصدر أمنى، إنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة علي البدء في أعمال الصيانة ( كشط - رصف، وأعمال خرسانية بالنيو جيرسي، بالقطاع المشار إليه مع استقطاع حارة مرورية فقط لتنفيذ الأعمال وترك باقي عرض الاتجاه 3 حارة مرورية لتسيير الحركة المرورية.
وأضاف المصدر، علي أن يتم البدء في تنفيذ الأعمال أولا في الاتجاه القادم من محور 26 يوليو اتجاه محور المريوطية ومع الانتهاء من هذا الاتجاه يتم البدء بالعمل في الاتجاه الآخر، موضحا أن مدة تنفيذ الأعمال شهر اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2020/7/15 م علي أن تكون الأعمال يوميا من الساعة 12 صباحا وحتي الساعة 6 صباحا.
وأشار المصدر، أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقتي الأعمال -إضاءة – مخاريط -طواحين ضوئية - فواصل حركة - علامات إرشادية وتحذيرية" صدادات حديدية، وجار تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمنطقة الأعمال.
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