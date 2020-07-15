لو عايز تلتحق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة اعرف أماكن سحب الملفات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات المسلحة قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ( ذكور – إناث ) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمى علوم ) أو الأزهرية (علمى) خريجى العام الدراسى 2018/ 2019، 2019/2020.
ومن المنتظر أن يتم سحب الملفات من المعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة، المعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالطب العالمى، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالاسكندرية، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج وذلك إعتبارا من 8/8/2020م إلى 15/9/2020م.
ويتم تقديم الملفات بالنسبة للذكور بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض بكوبرى القبة والإناث بالمعهد الصحى للقوات المسلحة بأحمد جلال ، ويكون أخر موعد لتقديم الملفات يوم 17/9/2020.
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