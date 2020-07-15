شكرا لقرائتكم خبر عن شروط القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، عددا من الشروط العامة للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية، ومنها أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو المؤهل الجامعى بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2020 أو عام 2019 ( فقط ).

ومن الشروط العامة للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية، أن يكون الطالب مقيدًا بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من العام السابق، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون الطالب حسن السير والسلوك، وأن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية أو المعهد العسكرى، وألا يكون الطالب قد استقال أو فصل تأديبيًا من أى كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية، وألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وألا يقل الطول لجميع الكليات عن 170 سم (عدا الكلية الجوية فقط فيسمح للطول حتى 158 سم كحد أدنى).

وأن يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القمسيون الطبى للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم لياقته الطبية، وأن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح ولا يجوز إعادتها فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم اجتيازه الاختبار، وأن يجتاز اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة بنجاح من ارتفاع ( 7.5 متر ) بدون تردد ومن المرة الأولى وفى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوانى من إصدار الأمر بالقفز.

Advertisements

ومن الشروط العامة أيضا أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية والاختبار الشخصى (كشف الهيئة)، وكذلك اختبار المعلومات العامة، وأن يجتاز الطالب بتفوق الاختبار التفضيلى (اللغة الإنجليزية ، الحاسب الآلى)، وأن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة)، ويحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد المعادلة الخاصة بالمجموع.

وأن يتقدم طالب الالتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية، وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط وليس (المعاهد العليا – الأكاديميات).

وأن يلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى، يسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليًا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط، اجتياز السباحة شرط خاص باختبارات الكلية البحرية.

وكان الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قد صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، ومن خريجى الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية للعمل (ضباط محاربين) ولصالح الكلية البحرية (ضباط بحريين).