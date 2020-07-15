شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقع تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية موقع tansiq.mod.gov.eg، وذلك للتعرف على المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها، وحيث يجب على الطالب وولى أمره السعى لإحضار هذه الأوراق نظرًا لأن استخراجها يتطلب وقتًا طويلًا مما قد يؤدى إلى التأخير وتعطيل إجراءات القبول.

وكان الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قد صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، ومن خريجى الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية للعمل (ضباط محاربين) ولصالح الكلية البحرية (ضباط بحريين).