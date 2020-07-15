شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية: مصر قادرة على التدخل فى ليبيا لحماية أمنها القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وكالة "أنسا" الإيطالية دعوة البرلمان الليبى للجيش المصرى بالتدخل لحماية الأمن فى ليبيا ومواجهة الارهاب والغزو التركى، وقالت إن "الجيش المصرى سيكون قادرا على التدخل العسكرى فى ليبيا.

وأشارت الوكالة إلى أن مجلس النواب، الممثل الشرعى الوحيد الليبى الذى يمثل ارادتها الحرة، كان رحب بخطاب الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى أمام ممثلى القبائل الليبية، ويدعو مصر للتدخل لحل الأزمة القائمة مع الغزو التركى.

وقال النواب الليبى "في ضوء التدخل التركي الصارخ في بلدنا وانتهاك السيادة في ليبيا التي تفضلها المليشيات المسلحة التي تسيطر على غرب البلاد ، بالنظر إلى أن جمهورية مصر العربية تمثل حليفا استراتيجيا لليبيا على جميع المستويات ، امن واقتصادي واجتماعي ومخاطر الاحتلال التركي الذي يشكل تهديدا مباشرا لبلادنا وجيرانها وخاصة لمصر ندعو اتحاد جهود مصر وليبيا لاخراج الغزاة "الحفاظ على أمننا القومي المشترك".

وأضافت الوكالة أن الامر الآن أصبح متروك للقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومى لليبيا.

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وقال موقع "بوبليكو" الإسبانى ، إن مصر تستعد وتتخذ كل الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب داخل ليبيا، مؤكداً أن مصر قادرة على "النزاع المسلح" مع تركيا لحماية أمنها وأمن الليبيين.

وأشار الموقع فى تقرير له الثلاثاء، إلى أن مصر تقوم بمناورات عسكرية كبيرة بالقرب من الحدود الليبية فى الأيام الأخيرة، وهو ما يشير إلى أن مصر لديها من القدرات ما يمكنها من إنهاء النزاع بما يحفظ أمنها القومى.

وأضاف الموقع أن التحركات المصرية فى ليبيا تحظى بدعم دولى واسع، خاصة من كلاً من روسيا وفرنسا بخلاف الدعم العربي، في وقت تقف فيه تركيا بمفردها دون أي دعم دولي لتحركاتها المعادية.

وأشار "بوبليكو" إلى أنه قبل ثلاثة أسابيع فقط، هدد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بالتدخل العسكرى فى ليبيا لحفظ الأمن، في وقت تؤكد فيه مصادر عسكرية بحسب الموقع إلى أن مصر وفرنسا تستعدان لمناورات عسكرية أخري بمشاركة إيطاليا وقبرص واليونان.