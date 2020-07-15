شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» إلى 3817 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن شفاء خروج عدد 230 حالة تعاف وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل في نطاق المحافظة وعودتهم الى منازلهم بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين من الفيروس بنطاق المحافظة إلى 3817 شخصًا.

وأشاد «آمنة» بدور الأطقم الطبية بمحافظة البحيرة في تقدم الخدمة والرعاية الصحية للمصابين مثمنًا الدور الوطنى للطواقم الطبية في العمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين، ودور المجتمع المدنى في دعم القطاع الطبى، مهيبًا بالمواطنين الإلتزام بالإجراءات الاحترازية التى تتخدها الدولة للحماية من فيروس كورونا المستجد والإلتزام بارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى والإبتعاد عن الأماكن المزدحمة.

وقال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن نسب الشفاء في المحافظة في ارتفاع مستمر بينما معدلات الإصابات في انخفاض مستمر، واستمرار الجمهود في مستشفيات العزل بالتزامن مع توزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين والمرضى الذين يتم عزلهم منزليًا.

متعاف كورونا يعود لرد الجميل للمستشفى الذى كان يعالج به فى البحيرة - صورة أرشيفية