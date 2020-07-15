شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: تفعيل الخدمات الإلكترونية تجريبيا خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بدء المرحلة التجريبية خلال شهرى يوليو وأغسطس 2020 لتفعيل الخدمات الإلكترونية بمحافظة القاهرة كأول محافظة بالجمهورية تفعل الخدمات الكترونياً من خلال بوابة الخدمات المحلية والتى بدأت بتنفيذ خدمة تخصيص المدافن ( طلب الخدمة والتخصيص والتحصيل ) من خلال الوسائل الإلكترونية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عملية تقديم الخدمات بالطرق الإلكترونية تتيح تقديم المواطن للطلبات والحصول على الخدمات من أي مكان وفى أى وقت.

وأكد محافظ القاهرة انه بناء على قرار رئيس الوزراء والكتاب الدورى لوزير التنمية المحلية رقم 175 لسنة 2020 بشأن اطلاق عملية تقديم الخدمات المحلية بالطرق الإلكترونية للتسهيل على المواطنين تم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المسئولة عن تطبيق خدمات الوحدات المحلية ليتم تفعيل الخدمات التى كانت تقدم للمواطنين فى المراكز التكنولوجية لتتم بالطرق الإلكترونية عن بعد عبر بوابة الخدمات المحلية.

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وأضاف محافظ القاهرة أنه نظراً لان تقديم الخدمات بالطرق الإلكترونية كان يستلزم اجراء بعض التجهيزات الضرورية ليتم العمل بشكل صحيح ومتكامل مع انظمة التحصيل والدفع الإلكتروني كانت محافظة القاهرة سباقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الخدمات الإلكترونية حيث قامت من جانبها بإعداد الدليل الموحد لخدمات الأحياء كما قامت بإعداد الدليل الموحد للبنود والإيرادات وقامت منذ فترة بالتعاقد مع شركتى أى فينانس و فورى دهب للقيام بأعمال التحصيل الإلكترونى.

وأشار محافظ القاهرة إلى ان المشروع سيتيح للمواطن الحصول على الخدمة من أي مكان من خلال تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية لخدمات المحليات والتى يمكن الدخول إليها من البوابة الإلكترونية للمحافظة وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونياً لتأخذ دورة العمل الطبيعية مع اتاحة عدة وسائل استعلام عن موقف الخدمة واجراءاتها من خلال خدمة الرسائل القصيرة او منظومة الاستعلامات بالبوابة الالكترونية.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتركيز على اختيار خدمات التجديد والتي تتوافر اصول المستندات الخاصة بها في الحى والمركز وبالتالي يسهل اتمامها الكترونياً مثل تجديد رخصة محل او اشغال او طلبات سداد ايجارات او مديونيات لافتا الى ان الخدمات المختارة تغطى عدد كبير من الخدمات الاكثر طلباً داخل المراكز التكنولوجية في هذا المجال.