إحصائيات إصابات كورونا فى آخر 11 يوما.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أعداد إصابات فيروس كورونا انخفاضا ملحوظا خلال الــ11 يوما الأخيرة، ما يفسر انحسار الفيروس وضعفة فى مقابل ارتفاع حالات الشفاء التى تجاوزت نسبتها الــ30%. Advertisements ويستعرض ”الخليج 365” إنفوجراف يكشف تراجع إصابات كورونا اليومية خلال 11 يوما.

إحصائيات إصابات كورونا فى 11 يوما

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