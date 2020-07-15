شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كيلانى يرزق بمولودته الأولى.. أتمنى أن تفخر بتكريمى من الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق المهندس الشاب محمد كيلاني بطل ماراثون الجري لذوى الاحتياجات الخاصة، بمولودته الأولى واسمها "روان"، وعبر "الكيلانى" عن سعادته بمولودته الأولى، قائلا: "أتمني إن ربنا يبارك الله فيها وفي زوجتي و أكون مصدر فخر لهما وتكون ابنتى مصدر فخر ليا"، مشيرا إلى أن إحساس الأبوة مختلف داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعينه على مسئولية الأبوة".

وتابع: "أتمنى أن تكبر ابنتي وتكون فخورة بى عندما ترى تكريمى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتكريم القادم إن شاء الله تكون موجودة معايا".

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ووجه "الكيلانى" رسالة إلى الرئيس السيسى، قائلا: "أتمنى أن يوفقه الله في الظروف التي تشهدها البلاد وخاصة جائحة كورونا التى ضربت جميع الدول، وأتمنى نعدى مع الرئيس السيسى بالبلد على خير ونتخطي الأزمة التي تواجهنا".

استطاع كيلاني أن يفوز بالمركز الأول فئة البارملك "غير المستخدمي الكراسي"،فى ماراثون القاهرة بعد أن جري مسافة 4.5 كيلو، خلال مدة زمنية 40 دقيقة، لينطلق بعد ذلك الشاب صاحب القدم الواحدة دون أن يستوقفه أحد لشعوره بعدم فقدان قدمه.

وكان الكيلانى محط إعجاب وتقدير الجميع لقدرته على تجاوز محنته بمؤتمر الشباب 2019، حيث تعرض الشاب البالغ من العمر 27 عاما ويعمل مهندساً بأحد البنوك، لحادث فقد على أثره إحدى ساقيه، لكنه دأب على ممارسة الرياضة، ليُصبح أول مصرى وعربى أفريقى يشارك فى ماراثون بـ«قدم صناعية»، ويقطع مسافة 100كيلومتر من القاهرة للعين السخنة بالطرف الصناعي وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب.