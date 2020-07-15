شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. جامعة حلوان تطلق فعاليات مؤتمر كلية التربية الرياضية أون لاين بحضور وزير الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إفتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، المؤتمر السنوي لكلية التربية الرياضية بنين بالهرم للعام الجامعي 2019 /2020، تحت عنوان، "كلية التربية الرياضية وآفاق التنمية والتطوير"، الذى عُقد أون لاين برئاسة الدكتور عماد العزباوى، عميد الكلية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، دور الكيانات الاستراتيجية في الجامعة في دعم مسارات خطط التنمية والتطوير الإستراتيجي المحلي والإقليمى والدولى، مشيرًا إلى المحاور المهمة للمؤتمر التي تُساهم في تنمية الفكر الرياضى، وتوضيح دور الرياضة في التنشئة والتطوير المستقبلى، في ظل الإتجاه لعودة النشاط الرياضى، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبه أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، فى بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأربعاء، أن مكانة كلية التربية الرياضية تُعد صرحًا عربيا وأفريقيا للرياضة، مشيرًا إلى إيمان القيادة السياسية بأهمية الرياضة ودورها في المجتمع، لذا فقد حرصت على عودة النشاط الرياضي وسط التحدي الكبير الذي تشهده مصر والعالم، حيث شرعت الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في توفير الإمكانات اللازمة كافة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك قامت جامعة حلوان بتسخير كل مواردها للحد من انتشار الوباء.

وأشار رئيس الجامعة، إلى الدور البارز الذي تلعبه الرياضة في التقدم والتنمية المستدامة والنهوض بالدول، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر في إتاحة الفرصة للخبراء والعلماء والباحثين في المجالات الرياضية المختلفة لعرض تجاربهم وأفكارهم في كيفية تطوير التربية الرياضية.

وأوضح الدكتور عماد العزباوى، عميد الكلية جهود الدولة والنماذج الجامعية والوزارية المطروحة للحفاظ على المجتمع الجامعى والشباب في ظل مخاطر إنتشار جائحة كورونا، كما قدم عرضا لإنجازات وحدات الكلية وقطاعاتها، موضحا مؤشرات التنمية وإدارة التطوير الأكاديمى والمؤسسى للكلية، بالإضافة إلى أطروحات حول آفاق التطوير وإستشراف مسيرة مستقبل وعطاء كلية التربية الرياضية.

فيما تحدث الدكتور محمد القصاص، رئيس قسم الأمراض المتوطنة، بكلية الطب جامعة حلوان، ومدير مكتب التصنيف الدولي بجامعة حلوان، عن الدور المحوري لوحدة التصنيف الدولي في دعم آفاق التنمية وتطوير البحث العلمي، وكذلك دعم شباب الخريجين وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة.

كما أشارت الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، إلى الفعاليات المقدمة من مكتب العلاقات الدولية ودورها في التنشيط العلمي والميداني وتطوير الروابط الدولية والاتصال العلمي وبناء الشراكات واتفاقات التعاون الدولي.

وأوضح الدكتور محمود المسلاوى، مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى بالجامعة، أهمية الوحدة في دعم النظام المؤسسي والدراسات المستقبلية والخطط الاستراتيجية المستقبلية.

عقد المؤتمر بمشاركة الدكتور محمد حسن علاوى، والدكتور كمال درويش، والدكتور محمد صبحي حسانين، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، تحت إشراف الدكتور وليد عبد الرازق نائب رئيس المؤتمر، والدكتور عز الدين محمد أحمد، الأستاذ بقسم الإدارة الرياضية، ومدير وحدة التخطيط بالكلية ومقرر عام المؤتمر، وأشرف على إدارة الجانب التقني كلٌّ من الدكتور حازم الروبي، الدكتور طه الجمال.