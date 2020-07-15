شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء : لا صحة لسحب رصيد العداد مسبوق الدفع نهاية كل شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك أن هناك الكثير من مستهلكى مرفق الكهرباء يعتقدون أن الذين يستخدمون عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أنه يتم خصم الرصيد المتبقي بالعدادات الخاصة بهم نهاية كل شهر، وهو أمر غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع تتم وفقا لاسعار شرائح الاستهلاك المعلن عنها، ولا علاقة لها بتوقيت الشحن، ويتم اضافة الرصيد الجديد الذى يتم شحنه للرصيد المتبقي بالكارت حتى نفاذه ولا يتم خصم أية مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة على المستهلك فقط.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء ، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org و من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم ، أو على الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]،او من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479، أو من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أنه منذ أن تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين بالوزارة سواء من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو التطبيق الخاص بـ"ارتفاع فواتير الكهرباء" بالإضافة إلى بوابو الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء ، تلقت الوزارة 4 مليون 966 ألف شكوى حتى فبراير 2020.