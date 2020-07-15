شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى 3 من أعضائها بعد وفاتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور أحمد عبد الرحمن إمام، استشارى العظام بمستشفى بنى سويف العام( بالمعاش )، الذى توفى بعزل مستشفى الجامعة ببنى سويف إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ( 114 ).

ونعت النقابة العامة للاطباء الشهيد الدكتور عبدالله محمد محمد اسماعيل، أخصائي باطنة في مستشفى الأحرار بالشرقية، والذي توفي بعزل مستشفى الأحرار متأثرا بالاصابة بفيروس كوفيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة، ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ( 115 ).

كما نعت النقابة العامة للاطباء الشهيد الدكتور محمد رجب سرحان، استشاري الحميات بمستشفى حوش عيسى المركزى، والذي توفى متأثرا بالإصابة بكوفيد 19 في مستشفى عزل كفر الدوار، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة، ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ( 116 ).

ويأتى ذلك بعدما نعت النقابة العامة للأطباء، صباح اليوم، الشهيد الدكتور ياسر الشرقاوي اخصائي العنايه مركز قلب المحلة والذي توفي إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ( 113 )، من الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتى الآن ( والتأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل ) والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان فى نشر النعى ).