شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 145 شاباً وصرف 109 آلاف جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 145 شاباً من بينهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة سوهاج وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .

وأوضح وزير القوى العاملة، أن التقرير الشهري لإنجازات مديرية القوى العاملة بسوهاج عن شهر يونيو الماضي أشار إلى أن المديرية قامت خلال يونيو الماضي بزيادة عدد المشتغلين من العمالة غير المنتظمة 418 عامل وتم استخراج كارنيهات لهم ، ليصبح عدد المستفيدين من المنح وكافة المميزات إلي 5350 عاملاً مسجلين بالوحدة داخل المديرية ، كما تم صرف المنح لهذا الشهر على النحو التالي : رعاية اجتماعية لـ 8 حالات وفاة باجمالى مبلغ 16 ألف جنيه ، و32 منحة مواليد بمبلغ 64 ألف جنيه ، وعدد 2 منحة زواج بإجمالى 6 آلاف جنيه ، ليصبح إجمالى عدد المستفيدين من الرعاية الإجتماعية في شهر يونيو الماضى 42 عامل بمبلغ 86 ألف جنيه .

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كما اوضح أنه تم صرف منح رعاية صحية لعدد 311 عاملاً بواقع مبلغ 22967 جنيه ليصل إجمالي منح الرعاية الاجتماعية والصحية 108 ألف جنيه و 967 جنيه .

وقال الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية: أنه تم التفتيش على 423 منشأة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد وتبين أن عدد 113 منشأة منهم عملت بنظام 3 ورديات و 36 منشأة بنظام ورديتين ، و عدد 274 منشأة بنظام الوردية الواحدة ، وذلك من خلال مكاتب التفتيش العمالى و مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية .