شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرى والزراعة يبحثان ترشيد استخدام المياه الجوفية وطرق الرى بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري - عبر خاصية الفيديو كونفرانس - اجتماعاً مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبحضور القيادات التنفيذية بوزارة الموارد المائية والري، حيث تم مناقشة إمكانية تحويل مساحة (175 ألف فدان) تُروى بالغمر بالوادى الجديد إلى الرى بالطرق الحديثة، وذلك بالتنسيق و التعاون بين وزارة الموارد المائية والرى متمثلة فى قطاعي المياه الجوفية وتطوير الري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة الوادي الجديد .

وتجدر الإشارة الى أنه تم مناقشة كيفية وسرعة تحويل الآبار المتبقية التى تعمل بالسولار بالوادى الجديد إلى التشغيل بالطاقة الشمسية، و كذلك تركيب منظومة الرصد الحديث وربط الآبار على شبكات المراقبة المحلية بالتعاون بين (الوزارة متمثلة فى قطاع المياه الجوفية و قطاع الرصد و التليمترى) والمحافظة وجارى حاليا تحويل عدد (85 بئرا) تعمل بالديزل إلى التشغيل بالطاقة الشمسية بجميع مراكز المحافظة ( الثمانين بالخارجة – الداخلة-بلاط-الفرافرة) وذلك ضمن البروتوكول المُبرم مسبقاً بين وزارة الموارد المائية و الرى و محافظة الوادى الجديد.

كما تم بحث سبل تقنين أوضاع بعض الاراضي، وذلك بحصر جميع الأراضى ورصد إحداثيات أركانها و ذلك بتشغيل النماذج الرياضية التى تم إعدادها بمعرفة مركز الدراسات و التصميمات بكلية الهندسة-جامعة القاهرة من ضمن بروتوكول تنفيذ دراسة إمكانات الخزانات الجوفية بجمهورية مصر العربية مع قطاع المياه الجوفية و دراسة تأثير استصلاح و حفر الآبار الجوفية بهذه المناطق.

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