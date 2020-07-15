شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار تعلن اكتشاف جدار أثرى فى قنا يحمل اسم بطليموس الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اللجنة الأثرية برئاسة مدير عام آثار قنا، من أعمال دراسة جدار الحجرية والذي تم الكشف عنه أثناء قيام شرطة السياحة والآثار بإلقاء القبض على أربعة أشخاص كانوا يقومون بأعمال الحفر خلسة بمنطقة "هو" بنجع حمادى.

وأكد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن اللجنة أكدت أثرية الجدار فهو مصنوع من الحجر الرملى ومزين بنقوش وخراطيش تنتمى للعصر البطلمي تحمل اسم المللك بطليموس الرابع.

وأوصى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال حفائر إنقاذ بالمنطقة فور تسلم الموقع بعد الانتهاء من التحقيقات ومن المتوقع أن يكشف الموقع عن المزيد من أسراره.

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وتبعد المنطقة التى تم بها الحفر خلسة على بعد حوالى 200 متر من مقصورة الالهة حتحور بمنطقة"هو" بنجع حمادى، والتى تمثل الاقليم السابع من الأقاليم المصرية القديمة والمتبقي من المقصورة حاليا عبارة عن اطلال.

وكشف امس فريق بعثة المسح الأثرى العاملة بمنطقة الهضبة الصحراوية غرب أبیدوس، عن مجموعة من الفتحات الموجودة على مستوى مرتفع من واجهة الجبل ترجع إلى العصر البطلمى، ويرجح أن لها أھمیه دینیه عظيمة.

ويقوم فريق بعثة المسح الأثرى بتسجيل وتوثيق الأنشطة البشرية فى الهضبة الصحراوية غرب أبیدوس، اعتبارا من عصور ما قبل التاريخ حتى بداية الفترات الحديثة، على مساحة بطول حوالي 8 كيلو مترات من هرم السنكى جنوبا حتى محاجر السلمانى شمالا.