شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون إلزام المدارس الخاصة بعدم زيادة المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع اراء قرائه حول يؤيدون إلزام المدارس الخاصة بعدم زيادة المصروفات الدراسية في العام الدراسى الجديد في سؤال بعنوان: هل تؤيد مطالب إلزام التعليم للمدارس الخاصة بعدم زيادة المصروفات الدراسية للعام الجديد؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 93% أجابوا بـ" نعم" معلنين تأييدهم إلزام المدارس الخاصة بعدم زيادة المصروفات الدراسية في العام الدراسى الجديد.

في حين أجاب 7% فقط من المشاركين بـ " لا".

Advertisements

وكان الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أنه سيتم التنسيق بشكل كامل مع وزارة التربية والتعليم فيما يخص بشكاوى أولياء الأمور من مطالبة بعض المدارس الخاصة بدفع مصروفات العام الدراسى المقبل دفعة واحده أزمة المصروفات المدارس الخاصة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجهاز تلقى بعض الشكاوى من أولياء الأمور حول قيامهم بدفع رسوم الباص في الترم الثانى من العام الدراسى الحالي رغم أزمة كورونا وتعطيل الدراسة، بجانب أيضا مطالبة بعض المدارس لهم بدفع مصروفات العام الدراسى المقبل دفعة واحدة ، لافتا إلى أن الجهاز سيقوم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بهذه الشكاوى، لافتا إلى أن المصروفات الدراسية تندرج تحت بند الخدمات مدفوعة الثمن وأن الجهاز دائما التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحصول المواطن على حقة فيما يتعلق سواء بالسلع أو الخدمات.