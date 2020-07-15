شكرا لقرائتكم خبر عن للمزارعين.. كيف تتعامل مع محصول قصب السكر خلال شهر يوليو.. الزراعة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددا من التوصيات والإرشادات الفنية التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، الواجب على مزارعى محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر يوليو، لزيادة الإنتاج وتجنب الحشرة القشرية.

وأكد تقرير الإرشاد الزراعى التابع لوزارة الزراعة، أن من أهم التوصيات لزراعات القصب كالآتى:

مداومة تمشيط الحقول لاكتشاف أى إصابة مرضية أو حشرية مثل التفحم السوطى أو الحشرة القشرية أو الفئران والإبلاغ عن أى ظواهر مرضية فوراً للمسؤلين بمديريات الزراعة والجهات المعنية.

استمرار رى المحصول دون إغراقه.

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استمرار عملية الحصر الفعلي بالمناطق وتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

استمرار عمليات مكافحة الحشرة القشرية – مع التنسيق في عمليات إطلاق الطفيل لمقامة الثاقبات.

فيما تواصل لجان فنية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من معهد المحاصيل السكرية، وعضوية عدد من الخبراء والفنين بمجلس المحاصيل السكرية، ومعهد وقاية النباتات وممثلين عن 8 شركات السكر، تواصل زيارتهم لمزارع قصب السكر بمحافظات الصعيد للتعرف علي كيفية مواجهة المشاكل التي تواجه النهوض بالمحصول.

وتعمل اللجان المتخصصة والمشكلة للتعرف على مشاكل مزارعى قصب السكر، وتقوم بعمل ندوات مصغرة على رأس الغيط للاستماع لشكاوى المزارعين والتعرف على حقيقة هذه المشاكلات سواء المتعلقة بآليات التعامل مع الآفات والأمراض التى تهدد محصول قصب السكر، واطلاعهم على التوصيات الفنية لمحصول قصب السكر.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، إصدار التوصيات والإرشادات الفنية والإجراءات المتبعة التى أصدرتها وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعى ومعهد المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، والواجب على مزارعى محصول قصب السكر مراعاتها خلال الفترة الأشهر المقبلة خاصة بمحافظات الصعيد، لزيادة إنتاجية الفدان من قصب السكر.