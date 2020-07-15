شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بأبوظبى تخصص يومين للتصديق على الشهادات الدراسية واعتماد عقود العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة ، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح تقرير الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى أنه بمناسبة انتهاء العام الدراسي الحالي وتيسيرا علي المواطنين المصريين بمدينة العين يستقبل النادي المصري وفداً قنصليا من السفارة المصرية بأبوظبي اليوم الأربعاء ، وذلك لاتمام المعاملات القنصلية ، والتي تتمثل في التصديق علي الشهادات الدراسية ، واعتماد المستشار العمالي لعقود العمل ، ويتم ذلك من ظهر اليوم وحتي الساعة التاسعة مساءً، فضلا عن يوم السبت الموافق 25 يوليو الجاري من العاشرة صباحا وحتي السابعة مساءً.