شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الاطباء تنعي الشهيد رقم 113 الدكتور ياسر الشرقاوى بعد وفاته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للاطباء الشهيد الدكتور ياسر الشرقاوي اخصائي العنايه مركز قلب المحلة والذي توفي إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ( 113 )، من الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتى الآن ( والتأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل ) والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان فى نشر النعى ).
كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور الشاب هانى نعيم سدراك، أخصائى الجراحة بمستشفى سوهاج العام، الذى توفى إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد رقم 112 من الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا.
فيما قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع ليصل إلى 134 طبيبا، وذلك بعد إعلان وفاة الدكتور محمد يسرى، استشارى الأمراض الباطنة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يغفر له وأن يدخله فسيح جناته.
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