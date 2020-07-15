شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 1144 عاملًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالبترول، واللجنة النقابية للعاملين بشركة شلمبرجير، والشركة فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تطبيق آلية جديدة للوائح الإجازات، ونظام تغطية التأمين الصحى والاجتماعي علي 1144 عاملا.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت علي تطبيق آلية جديدة للوائح نظام الإجازات بالشركة، حيث يحق لصاحب العمل تحديد إجازات استثنائية لمدة أقصاها 3 أشهر للعاملين الذين تحددهم إدارة الشركة، وفقا لتقديرها بأى من إداراتها المختلفة خلال سريان أحكام هذه الاتفاقية التى تستمر حتى 30 ديسمبر المقبل.

وألزمت الاتفاقية العامل الذى وقع عليه الاختيار لتنفيذ بنود وأحكام الاتفاقية بشأنه ودون أدني اعتراض أو ممانعة بالقيام بالإجازة فى التاريخ والمدة التى حددتها الشركة، ويستحق العامل في هذه الحالة (الإجازة الاستثنائية) قيمة الأجر الأساسى التعاقدى فقط دون أى إضافات أو بدلات أو حوافز أو أى ملحقات مالية أخرى.

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وتلتزم الشركة بالإبقاء علي نظام تغطية التأمين الصحى والاجتماعى للعامل طوال فترة الإجازة الاستثنائية وفقا لما تحدده لوائح الشركة في هذا الشأن، ويجوز تجديد الاتفاقية لمدة أو مدد أخرى بعد الحصول على موافقة من جميع الأطراف.

وقع الاتفاقية عن شركة شلمبرجير لوجلكوك، وداول شلمبرجير ميدل ايست، وأم آ أوفرسيز ليميتد، ويسترن جيكو خدمات البيانات الشرق الأوسط، ويسترن جيكو ايجيبت، ممثلهم مجتمعين كريم بدوى بصفته المدير العام والممثل القانونى، وعن النقابة العامة للعاملين بالبترول محمد عبد العزيز جبران بصفته رئيس النقابة، وعبده محمد على الروضي رئيس اللجنة النقابية.

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلى العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.