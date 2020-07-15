تحويلات مرورية لاستكمال أعمال ربط محور مصر الجديدة 3 التجنيد مع "شبرا بنها الحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة للمرور، الإجراءات اللازمة ووضع المساعدات الفنية الكافية؛ لتأمين منطقة الأعمال لتفادي ثمة كثافات مرورية بمنطقة الأعمال والتحويلة المرورية، تنسيقاً مع إدارة مرور القليوبية.

وتستكمل الإدارة العامة للمرور أعمال ربط كوبرى محور مصر الجديدة 3 " محور التجنيد " مع محور شبرا بنها الحر ، والبدء فى تنفيذ أعمال رفع وتركيب كمرتين معدنيتين لتوسعة كوبري محور شبرا- بنها المار أعل الطريق الدائري لإضافة حارة مرورية للكوبري في الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه بنها وربطهما بجسم الكوبري الحالي ليصبح عرض الكوبري 3 حارات مرورية في هذا الاتجاه.

وقالت الإدارة العامة للمرور إنه يستلزم ذلك تحويل الحركة المرورية في الاتجاه القادم من نفق السلام اتجاه الطريق الزارعي ليسلك مطلع محور شبرا -بنها الحر اتجاه بنها وتستمر المركبات الراغبة في الوصول لطريق الاسكندرية الزراعي بالسير أعلى محور شبرا بنها لمسافة 8 كم ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه الطريق الدائري فيمينا منزل محور شبرا بنها المؤدي للطريق الدائري اتجاه طريق الإسكندرية الزراعي.

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كما يتم تحويل الحركة المرورية في الاتجاه القادم من الطريق الزراعي اتجاه نفق السلام ليسلك منزل الطريق الدائري المؤدي إلى أحمد عرابي بمحافظة القليوبية (منزل أم بيومي)، والسير سطحيا ثم الصعود إلى الطريق الدائري مرة أخرى اتجاه نفق السلام من خلال مطلع مؤقت تم تجهيزه .

وتبدأ الأعمال اعتبارا من الساعة 12 ونصف صباحا يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 وتستمر حتى الساعة 4 صباحًا ذات اليوم مع تنفيذ التحويلات المرورية على النحو المشار إليه.

كما تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقتي الأعمال، ووضع "إضاءة – مخاريط -طواحين ضوئية - فواصل حركة - علامات إرشادية وتحذيرية- صدادات حددية".

وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمنطقة الأعمال.