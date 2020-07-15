لمدة شهر.. بدء أعمال رفع كفاءة "الدائري" من محور 26 يوليو حتى المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران
قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد وزير الداخلية للمرور، رفع كفاءة (كشط وإعادة رصف) الطريق الدائري في المسافة من تقاطع محور 26 يوليو وحتى محور المريوطية، على أن يتم البدء في تنفيذ الأعمال أولاً في الاتجاه القادم من محور 26 يوليو اتجاه محور المريوطية، ومع الانتهاء من هذا الاتجاه يتم البدء بالعمل في الاتجاه الآخر.
وقالت الإدارة العامة للمرور، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن مدة تنفيذ الأعمال ستستغرق شهرًا اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 على أن تكون الأعمال يوميا من الساعة 12 صباحًا وحتى 6 صباحًا.
كما تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقتي الأعمال، ووضع "إضاءة – مخاريط - طواحين ضوئية - فواصل حركة - علامات إرشادية وتحذيرية - صدادات حددية".
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