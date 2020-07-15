أخبار مصر | العظمى تصل لـ42.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الأربعاء

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر العظمى تصل لـ42.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 15 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس - يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي: