شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مساجد تستعد الأوقاف لافتتاحها فى جنوب سيناء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة الأوقاف، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء لافتتاح 7 مساجد بالمحافظة، على أن يتم فرشها بالمشاركة بين الوزارة والمحافظة، بالإضافة إلى مناقشة دعم المحافظة لمشروع صكوك الأضاحي لصالح الأسر الأولى بالرعاية .

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن المساجد التي تستعد لافتتاحها في جنوب سيناء هى:

1 - مسجد خالد بن الوليد في مدينة طور سيناء

2 - مسجد الفرقان فى مدينة طور سيناء

3 - مسجد عوده في مدينة طور سيناء

4 - مسجد علي بن أبي طالب في أبو رديس

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5 - مسجد الحق المبين في طور سيناء

6- مسجد السلام في الشليهات - نويبع

7 - مسجد اثبيت في وادي فيران – سانت كاترين

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف استقبل أمس الثلاثاء، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير مدينة ومنطقة سانت كاترين بما يليق بمكانتها وقيمتها الدينية والتاريخية.

وخلال اللقاء تمت مناقشة الخطوات والترتيبات النهائية لبدء العمل بمسجد التجلي بمدينة التجلي الأعظم بسانت كاترين ، حيث تم عمل الجسات تمهيدًا لانطلاق العمل في المسجد، حيث خصصت وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء مبلغ 30 مليون جنيه مناصفة بينهما لإتمام هذا الصرح بمدينة سانت كاترين .

ووجه وزير الأوقاف الشكر لمحافظ جنوب سيناء على ما يقدمه في خدمة بيوت الله مبنى وإنشاء ومعنى من خلال دعم المحافظة لأوقاف جنوب سيناء في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وحسن انتظام العمل بالمساجد وفق التعليمات والضوابط التي اتخذتها وزارة الأوقاف .

من جانبه، أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء أنموذج يحتذى به بين مؤسسات الدولة، وأننا اعتمدنا اللقاء المباشر لإنهاء جميع الأعمال المشتركة على أكمل وجه ، مشيدًا بمشروع صكوك الأضاحي في خدمة الأسر الأولى بالرعاية .