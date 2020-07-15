شكرا لقرائتكم خبر عن سباق مع الزمن لإصلاح موقع حريق خط بترول طريق الإسماعيلية الصحراوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت صباح اليوم الأربعاء، أعمال الصيانة والإصلاح لخط أنابيب خام (شقير - مسطرد) فى طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى والذى شهد حريقا هائلا أمس الثلاثاء نتيجة تسريب فى الخط، والتى أجرتها شركات الصيانة التابعة لقطاع البترول فور السيطرة على الحريق.



يذكر أنه بعد نحو 3 ساعات كاملة سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على الحريق الهائل الذى اندلع مساء الثلاثاء، نتيجة كسر فى خط بترول خام "شقير – مسطرد" على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى.

وشارك فى إخماد الحريق 35 سيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية ووزارة البترول والقوات المسلحة، فضلا عن 8 خزانات مياه ضخمة، وأسفر الحريق الضخم عن إصابة 15 مواطنا، واحتراق 31 سيارة ملاكى ومعرض سيارات.

وتواجد كل من، المهندس طارق الملا وزير البترول واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بموقعى الحريق للإشراف على عمليات الإطفاء، وأكدت محافظة القاهرة أن الحريق أسفر عن تفحم 31 سيارة ومعرض سيارات، مشيرة إلى الدفع بـ 35 سيارة إطفاء منهم 20 من الحماية المدنية و8 من القوات المسلحة و6 من هيئة البترول بجانب 5 لوادر و6 سيارات قلاب من المحافظة لتغطية النيران بالرمال

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