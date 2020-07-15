شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الشرطة تعلن عن قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية.
وتنوه أكاديمية الشرطة عن الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للكلية، سواء فيما يخص الشروط العامة أو الاختبارات ومواعيدها.
وتعد كلية الشرطة من أقدم الكليات فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تم إنشاء مدرسة البوليس فى ثكنات عابدين 1896 لمدة 10 سنوات، ثم صدر أول قانون للمدرسة فى 1907 حتى 1924، حيث تعدل اسم مدرسة البوليس إلى كلية البوليس 1925 حتى 1952، وبعدها بعام تغير اسمها إلى كلية الشرطة حتى سنة 1974، وبعدها بعام أصبحت كلية الشرطة إحدى كيانات أكاديمية الشرطة.
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