شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعلن قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن وزارة الداخلية، الثلاثاء، تفاصيل وشروط قبول دفعة جديدة من طلبة الثانوية العامة، بكلية الشرطة، وذلك وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على الثانوية العامة

ويعلن اللواء احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وشروط القبول، وعلي ان يتم التقيم من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، وذلك في مؤتمر صحفي يعقد بمقر اكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس

يذكر أن هناك شروط تحدد المقبولين منها أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصلة من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى، أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، بحيث ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم، وتوافر شرط القوام (أقصى وزن = طول الطالب – 90) وألا يزيد عُمره في أول أكتوبر عن 22 سنة ميلادية، وأن تقرر الجهة الطبية المُختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة في هيئة الشرطة وأن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.