شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران المدنى الكويتية": 870 عالقا مصريا يغادرون إلى 4 محافظات عبر 6 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأربعاء، مغادرة 870 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت رحلتين على متنهما 290 راكبا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى أسيوط، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبًا إلى سوهاج وأخرى على متنها 145 راكبًا إلى الإسكندرية.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية ورحلة واحدة لشركة العربية - مصر.

كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، مغادرة 990 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.