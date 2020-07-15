شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية ترسم البسمة على وجوه البسطاء بتوزيع مساعدات غذائية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الداخلية اليوم إيفاد عدة قوافل لتوزيع السلع الغذائية مهداة للأسر الأكثر احتياجاً، حيث أهدت وزارة الداخلية من خلال مبادرة "كلنا واحد" سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم الدعم للأسرة المصرية. يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين وبمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو . Advertisements وجهزت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية العديد من المنافذ الثابتة والتحركة والمتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجاً، فى إطار تخفيف العبء عن كاهلهم . وتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها .

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