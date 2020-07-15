مدير التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى: أمن مصر وليبيا واحد ومصيرنا مشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبى، إن أمن مصر وليبيا واحد ومصيرنا مشترك.
وأوضح المحجوب – في تصريحات إعلامية، أن الموقف على الأرض في ليبيا أصبح معقدًا بالنسبة لتركيا، لافتًا إلى أن تركيا لا تزال تعول على رفع سقف التصريحات الإعلامية ولكنها في المعركة تخسر كل شىء.
وأعرب عن اعتقاده أن المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم تضع اللمسات الأخيرة للمعركة في ليبيا.
ولفت إلى أن الحديث عن معركة كبرى في سرت خلال ساعات هو مجرد تهويل تركي، لافتًا إلى أن الجيش الوطني الليبي جاهز لمواجهة تركيا.
وكان مجلس النواب الليبي قد دعا، مساء أمس الاثنين، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرًا يطال أمن البلدين.
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