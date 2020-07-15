شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مكاتب التأهيل الاجتماعى تستأنف عملها.. وتفعيل حجز البطاقات عبر إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ مكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، العمل اعتبارا من اليوم الأربعاء، حيث يبدأ العمل بـ220 مكتب للتأهيل الاجتماعى، وشددت وزيرة التضامن على توفير الدعم الكامل لها، واتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتوفيرالكمامات والمطهرات والمنظفات والكواشف الحرارية، على مستوى المديريات بجميع المحافظات مع بدء العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة، مع تفعيل الموقع الإلكترونى الخاص بالحجز لبطاقة الخدمات المتكاملة، حتى يتمكن ذوي الإعاقة من تسجيل بياناتهم وحجز المواعيد الخاصة بهم على أن تبدأ مكاتب التأهيل في استقبال الحالات التي قامت بالتسجيل اعتبارات من 15 يوليو الجارى.

كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد قامت بتعليق العمل بمكاتب التأهيل لمنع انتشار جائحة كورونا، وأن يوم الأربعاء القادم سيشهد المزيد من الإجراءات الاحترازية لحماية الأبناء والعاملين بتلك المكاتب الخدمية مع بدء استقبال الجمهور.

وأكدت الوزيرة، أنه تم إعداد استراتيجية حماية ورعاية وتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تبنت الوزارة المنهج التشاركي مع الأطراف المعنية بقضايا الإعاقة للوقوف على الفجوات في السياسات والبرامج والخدمات المقدمة، ومن أهم محاور الاستراتيجية التشريعات والسياسات المُنظمة لقضايا الإعاقة، إنشاء قواعد بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة، رعاية وتأهيل وتقويم الأشخاص ذوى الإعاقة والتمكين الاقتصادى لهم، أيضاً توفير الحماية الاجتماعية الشاملة لهم، وخلق وعى مجتمعى داعم لدمج ذوى الإعاقة في المجتمع، بالإضافة إلى التنسيق مع برنامج "كرامة" لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشملهم بالاضافة الى تقديم مساعدات نقدية للأفراد التى تعانى من الفقر الشديد أو التى لا تستطيع أن تعمل أو تنتج ولديهم عجز كلى أو إعاقة بنسبة كبيرة أعلى من 50%.

وأشارت أنه تم إرسال رسائل نصية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الذين قاموا باستيفاء الإجراءات الخاصة بهم بمكاتب التأهيل خلال الفترة من 1 مارس حتى 18 مارس، وكذلك حالات السيارات المجهزة حتى تاريخ 20 يونيو والذين استوفوا ملفاتهم وينطبق عليهم مفهوم الإعاقة، وضرورة التوجه إلى مكتب البريد التابع لمحل السكن لاستلام بطاقات الخدمات المتكاملة اعتبارا من منتصف الأسبوع القادم .