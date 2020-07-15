شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء موسم توريد القمح المحلى من المزارعين لموسم 2020 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى اليوم الأربعاء، موسم توريد القمح المحلى لموسم 2020، بعدما استمر لمدة 3 أشهر اعتبارا من 15 إبريل الماضى، واستلام القمح من المزارعين وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية كإجراء وقائى من كورونا.

كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن هذا الموسم يعد واحداً من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلى نتيجة عدة عوامل ساهمت في تحقيق ذلك، أولها دعم رئيس الوزراء ووزير المالية من خلال توفير المبالغ المالية اللازمة أسبوعياً، وكذلك تكاتف وتعاون كافة الأجهزة المعنية مع بعضها البعض، حيث كانت تعمل كلها كفريق عمل واحد، وكذلك تحسن الظروف المناخية والتي ساهمت في زيادة ووفرة المحصول ومن ثما انعكس ذلك على زيادة معدلات التوريد، وكذلك زيادة السعات التخزينية ودخول 3 صوامع جديدة الخدمة في هذا الموسم، وسرعة سداد مستحقات المزارعين مما ساهم في زيادة معدلات التوريد، لافتا إلى أن معدل التوريد وصل إلى 3.5 مليون طن وبهذا يكون قد تم تحقيق المستهدف ويعد هذا الرقم أعلى معدل توريد خلال السنوات السابقة مقارنة بالعام الماضي والذي وصل معدل التوريد فيه إلى 3.2 مليون طن.

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وأوضح "المصيلحى"، أن موسم توريد القمح المحلي استمر لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 15 إبريل حتى 15 يوليو وعلى مدار الثلاثة أشهر كانت كافة مواقع ولجان الإستلام تعمل دون توقف وعلى أكثر من وردية فى عدد 450 نقطة استلام وتوريد.

وتشكلت لجان مركزية بهذه المواقع من كافة الجهات المختصة، مع التأكيد على الدور الهام لهيئة سلامة الغذاء من خلال توفير الفاحصين فى جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وكذلك ممثلى وزارة الزراعة والتجارة والصناعة وجمعية القبانية ومديريات التموين باللجان، فضلاً عن الدور الرقابي الهام لمديريات التموين ومباحث التموين فى إحكام الرقابة أثناء عمليات التوريد.