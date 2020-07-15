شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة الاستعلام عن أرصدة المتوفى فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ أهالى المتوفى فى كثير من الأحيان، للاستعلام عن أرصدة المتوفى بالبنوك، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية الطرق القانونية للاستعلام عن أرصدة المتوفى.

ويقول المحامى خالد محمد، إنه يجوز لأهل المتوفى تقديم طلب استعلام عن أرصدة المتوفى للبنك المركزى شاملاً ما يلى:.

* الأوراق المطلوبة التى ترفق مع طلب الاستعلام

1- صورة ضوئية من إعلام الوراثة مع إحضار الأصل للاطلاع.

2- صور ضوئية من شهادة المتوفى.

3- صورة من بطاقة الشخص المتقدم بالطلب مع إحضار الأصل للاطلاع.

4- صورة من بطاقة المتوفى أو الرقم.

5- سداد الرسوم المطلوبة.

وأضاف المحامى بالنقض، أن البنك المركزى يقوم بإرسال نشرة لجميع البنوك العاملة في مصر، ليتم الرد حالة وجود أى أرصدة للمتوفى بأى من منهم.

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وفى ذات السياق.."خطوات استخراج إعلام الوراثة"

1- يقوم أحد الورثة بتقديم طلب إلى رئيس محكمة الأسرة، ويبين بالطلب اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء ورثته، طالبًا من المحكمة تحقيق “تأكيد” وفاة ووراثة من ذكرت أسماؤهم بالطلب.

2- تُرفق بالطلب شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها يتم استرداده من المحكمة بعد عمل الإعلام الشرعي وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، وعليه يتم تحديد أقرب جلسه لنظر الإعلام.

3- يقوم مقدم الطلب بإعلام باقي الورثة بتاريخ الجلسة على يد محضر، فإذا تم إعلامهم جميعًا ، فلا يشترط حضورهم في الجلسة ويكفي حضور الشخص مقدم الطلب، أو من ينوب عنه “محام بتوكيل رسمي”، أما اذا لم يتم إعلام الورثة فيجب حضورهم جميعًا ، ويستمع القاضي لشاهدين يؤكدان في شهادتهم أن من ذكرت أسماؤهم في الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم ، فيقرر القاضي إصدار الإعلام ، موضحًا اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما أنصبتهم الشرعية.

4 - يقوم بعد ذلك مقدم الطلب أو أي من الورثة باستخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.

ثانيًا: إنذار الشخص الممتنع عن تسليم الميراث، ويقوم محام مقيم الدعوى بإنذار واضع اليد على التركة.

ثالثًا: محضر إثبات امتناع تسليم الميراث، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضعي اليد على التركة، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.

رابعًا: طلب تحريات من المباحث حول الدعوى، يقدمه المحامي.

خامسًا: كشف رسمي من الضرائب. ويستخرج بتقديم طلب مرفق به صورة البطاقة الشخصية ويقدم لرئيس مأمورية الضرائب العقارية أو محضر شرطة وطلب معاينة من الجمعية الزراعية لو التركة ارض زراعية وطلب معاينة من الوحدة المحلية لو التركات عقارات أو بيوت