شكرا لقرائتكم خبر عن 39 إصابة جديدة لكورونا بكفرالشيخ وحالتي وفاة بعزل بلطيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت محافظة كفرالشيخ انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات بفيرس كورونا، لأول مرة منذ فترة كبيرة، حيث سجلت المحافظة 39 إصابة جديدة بعد إجراء 86 تحليل pcr.
وسجل مستشفى العزل ببلطيم حالتي وفاه من بين المصابين المحتجزين به للعلاج من كورونا.
وكشف مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، بأن مستشفى الحامول المركزي، سجل 12 إصابة جديدة، كما سجل مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ 6 إصابات جديدة، ومستشفى قلين المركزي 5 إصابات جديدة.
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