شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة وطب وصيدلة بجامعة القاهرة يبدأون اليوم أول امتحانات طلاب الفرق النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ كليات التجارة وطب قصر العينى وصيدلة وطب الأسنان بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، امتحانات طلاب الفرق النهائية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت جامعة القاهرة بدأت امتحانات طلاب الفرق النهائية يوم السبت الماضى 11 يوليو وسط إجراءات مشددة للوقاية من كورونا، حيث تم الدفع كبائن تعقيم على مداخل الكليات بالإضافة إلى توفير أعضاء الفرق الطبية لتوقيع مقياس الحرارة على الطلاب قبل الدخول للحرم الجامعى بجانب توزيع كمامات على الطلاب الذين اتلفت الكمامة الخاصة بهم.

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وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرر تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات بالجامعة لمرحلتي السنوات النهائية والدراسات العليا، برئاسة عميدة كلية الطب، وتتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحى على جميع لجان الامتحانات بالجامعة والتى تبدأ السبت المقبل وتستمر حتى 25 أغسطس، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة وفق قرارات وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة الطبية المشكلة للوقاية ومكافحة العدوى، تتولى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وضمان تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي بلجان الامتحانات، وتجهيز العيادات الطبية بالكليات وتكوين الأطقم الطبية والتمريض وتذليل ما يعترض عملهم بلجان الامتحانات، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم.