تجارة وطب وصيدلة بجامعة القاهرة يبدأون اليوم أول امتحانات طلاب الفرق النهائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ كليات التجارة وطب قصر العينى وصيدلة وطب الأسنان بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، امتحانات طلاب الفرق النهائية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وكانت جامعة القاهرة بدأت امتحانات طلاب الفرق النهائية يوم السبت الماضى 11 يوليو وسط إجراءات مشددة للوقاية من كورونا، حيث تم الدفع كبائن تعقيم على مداخل الكليات بالإضافة إلى توفير أعضاء الفرق الطبية لتوقيع مقياس الحرارة على الطلاب قبل الدخول للحرم الجامعى بجانب توزيع كمامات على الطلاب الذين اتلفت الكمامة الخاصة بهم.
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرر تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات بالجامعة لمرحلتي السنوات النهائية والدراسات العليا، برئاسة عميدة كلية الطب، وتتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحى على جميع لجان الامتحانات بالجامعة والتى تبدأ السبت المقبل وتستمر حتى 25 أغسطس، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة وفق قرارات وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة الطبية المشكلة للوقاية ومكافحة العدوى، تتولى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وضمان تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي بلجان الامتحانات، وتجهيز العيادات الطبية بالكليات وتكوين الأطقم الطبية والتمريض وتذليل ما يعترض عملهم بلجان الامتحانات، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم.
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