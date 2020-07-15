شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصديق الرئيس..كيف انتصر قانون وقف العمل بضريبة الأطيان لصغار المزارعين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 147 لسنة 2020 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه.

ولكن ما الهدف من القانون الجديد وكيف يدعم المزارعين ؟

يهدف القانون إلى استمرار تخفيف العبء الضريبى عن صغار المزارعين حتى يتمكن القطاع الزراعى من القيام بدوره فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي خلال السنتين القادمتين.

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وكان القانون رقم (143) لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017 قد صدر تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجالالزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.

ونظراً لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، أعدت وزارة "المالية" مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين، وعرض علي مجلس النواب الذي وافق عليه نهائيا، ليصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم انتصار لصغار المزارعين.