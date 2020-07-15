شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على مدفن بمحافظة القاهرة؟.. تعرف على الشروط والأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة عن فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول علي مدفن بجبانات "وادى الراحة " التى أقامتها المحافظة بطريق العين السخنة.

ويستعرض الخليج 365 أهم المعلومات عن طريقة الحصول علي مدفن بمحافظة القاهرة.

1. ثمن المدفن 130 ألف جنيه.

2. التقدم من أول يوليو 2020 وحتى آخر سبتمبر 2020.

3. المرحلة الثانية 4500 جبانة بتكلفة 585 مليون جنيه.

• مميزات المشروع..

1. المشروع مقام على 110 فدان بجنوب مدينة القاهرة باجمالى 9500 جبانة.

2. المشروع به مسجد ومحاط بسور.

3. يبلغ مسطح المدفن فيها 20 م2

4. به جزء مخصص للرجال والآخر للسيدات.

5. تم بنائها بالطوب الوردى والمدافن مضاءة بالطاقة الشمسية.

6. تضم منطقة المدافن 10 مبانى إدارية.

7. بها استراحة للمعزين .

8. يبلغ عرض الممرات الداخلية حوالى 6 م2.

• طرق السداد..

1. التقديم وسداد مبالغ المقدمة سيتم إلكترونيا.

2. سيتم تسليم الجبانة عقب سداد المبلغ بالكامل واستيفاء المستندات المطلوبة.

• فى حالة السداد علي دفعات:

1. يتم سداد مقدم التعاقد 25 % من إجمالي المبلغ.

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2. يسدد باقى المبلغ على ثلاث أشهر متتالية.

3. تسدد الدفعة الأولى في شهر أكتوبر.

4. تسدد الدفعة الثانية في شهر نوفمبر.

5. تسدد الدفعة الثالثة في شهر ديسمبر 2020.

6. لا يتم التسليم وإصدار التراخيص إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية والاطلاع على أصول المستندات.

7. يضاف مبلغ عشرون ألف جنيه قيمة القطعة المميزة ( سواء على شارع عمومي أو ناصية ) تسدد فى حالة الاستلام الفورى، وتسدد مع الدفعة الأخيرة في حالة السداد على ثلاث دفعات.

8. سيتم الدفع بالكروت البنكية من خلال الموقع الإلكترونى للمحافظة أو من خلال مقرات فورى بلس .

9. تقدم الطلبات عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg.

10. يرفق مع طلب التقديم المستندات المطلوبة بصيغة pdf.

11. يتم تقديم اصول المستندات عند الإستلام.

• المستندات المطلوبة والشروط..

1. بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب.

2. صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة ومن يعول أو شهادة ميلاد الأطفال القصر.

3. يشترط أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة.

4. ألا يكون قد سبق ( للزوج / الزوجة ) الحصول علي مدفن من المحافظة.

5. أن يكون المتقدم متزوج أو أرمل أو مطلق.

6. ستكون أولوية التخصيص طبقاً لأسبقية التقدم وسداد مقدم الحجز.

7. لن يتم النظر لأى طلبات تقدم باليد .