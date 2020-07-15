شكرا لقرائتكم خبر عن 4.45 مليار جنيه لاستكمال 15 طريقا.. أبرزها تطوير الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولي الحكومة أولوية كبرى لقطاع الطرق والكباري تحت رعاية القيادة السياسية، من خلال تطويره وتحسين كفاءتها النهوض بإنتاجية وتأثيراتها الإيجابية علي أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى قدرتها التنافسية والنفاذ للأسواق، إنطلاقاً من أهمية شبكات النقل بكافة أنواعها بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية حيث يتم من خلالها الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك وتمكين مواقع الانتاج من الحصول علي متطلباتها من الخامات ومستلزمات التشغيل.

وفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل مشروعات الطرق المستهدف البدء في استكمالها العام الجاري لتنتهي العام 2021/2022 في ضوء خطة الحكومة، حيث من المتوقع استكمال 15 مشروعا بأطوال مختلفة للربط بين المحافظات، وقد تم دعم تلك المشروعات باستثمارات 4.45 مليار جنية وأبرزها :

1- تطوير وتحديث الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

2- رفع كفاءة الطريق الساحلى الدولى من سيدى عبد الرحمن حتي السلوم 160 كم بمحافظة مطروح.

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3- رفع كفاءة طريق مطروح / سيوة بطول 285 كم بمحافظة مطروح.

4- إزدواج طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 72 كم بمحافظة قنا.

5- استكمال ازدواج طريق الخارجة / أسيوط بطول 195 كم بمحافظة الوادي الجديد.