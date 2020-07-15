أخبار × 24 ساعة..تسجيل 929 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و73 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، الصحة: تسجيل 929 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و73 وفاة الصحة: لا وفيات بحريق طريق الإسماعيلية الصحراوى وعدد الإصابات يصل لـ17 إصابة مستشار وزير الصحة: نسب إشغال أسرة كورونا انخفضت لـ60% بمستشفيات العزل وزيرة التضامن توجه فرق الطوارئ بسرعة إنقاذ مصابى حادث طريق الإسماعيلية "القمح فى الصوامع".. التموين تنجح فى استلام 3 ملايين و520 ألف طن قمح محلى فى آخر أيام التوريد.. 450 موقعا للتشوين وإجراءات احترازية صارمة.. و"المصيلحى" يوجه بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة "الزراعة": الموافقة على إقامة مشروعات الإنتاج الداجنى فى 9 مناطق صحراوية Advertisements لجنة أراضى الدولة: استرداد 43 ألف فدان.. و490 ألف متر فى خمسة أيام السكة الحديد تبدأ تشغيل أول 3 قطارات روسية منتصف الشهر الجارى وزير التعليم يوافق على دعم محافظة جنوب سيناء بفصول ذكية متعددة الاستخدام السياحة: وصول 56 رحلة إلى شرم الشيخ والغردقة منذ استئناف حركة الطيران وزير التموين يؤكد ثبات أسعار اللحوم وفتح 65 شادرا لبيع الخراف الحية.. المصيلحى: طرح كمامة قماشية جديدة الشهر المقبل بـ 10 جنيهات.. وزير الأوقاف: شراء لحوم بثمن جلود الأضاحى لتحقيق استفادة أكثر.. صور وزير الأوقاف: مشروع صكوك الأضاحى هدفه الأسر الأولى بالرعاية استقرار سعر الليمون.. والكيلو بـ15جنيها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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