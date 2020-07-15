شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق أعمال الإصلاح والصيانة لموقع حريق خط بترول الإسماعيلية الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الخليج 365 أعمال الصيانة والإصلاح لخط أنابيب خام (شقير - مسطرد) فى طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى والذى شهد حريقا هائلا عصر أمس الثلاثاء نتيجة تسريب فى الخط ، والتى أجرتها شركات الصيانة التابعة لقطاع البترول فور السيطرة على الحريق .

وكان المهندس عماد عبد القادر، رئيس شركة أنابيب البترول، أعلن عن ماحدث بالتفصيل في اندلاع حريق خط أنابيب خام (شقير - مسطرد) فى طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى، قائلا إنه في حوالى الساعة الثانية ظهر اليوم تم إبلاغ الشركة بوجود تسريب في هذا الخط، لافتا أن الإبلاغ كان عن طريق التليفون.

وأضاف المهندس عماد عبد القادر، خلال حديثة لـ"الخليج 365"، أنه بعد عملية الإبلاغ بوجود تسريب تم توجيه أقرب سيارة مرور لغلق اقرب محبس للخط بهذا المكان، وتم إغلاق المحبس وفتح التصفية على خزانات مسطرد.

وأشاررئيس شركة أنابيب البترول، إلى أن خام البترول والذى تسرب من هذا الخط انتشر على الأسفلت بطريق الاسماعيلية الصحراوي بطبقة رقيقة بسمك من 3 - 4 سم

وأضاف، أنه بعد ذلك قامت قوات الأمن بإغلاق الطريق وكانت هناك محاولات من السيارات للسير بشكل عكسي أو من خلال الجزيرة الوسطى للطريق، لافتا أنه في ذلك الوقت حدثت شرارة من إحدى السيارات على بعد 800 متر من مكان التسريب وبدأت النيران وانتشرت سريعا على الخام الموجود على الأسفلت.

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وتابع رئيس شركة أنابيب البترول، أن سيارات قطاع البترول والحماية المدنية والقوات المسلحة قامت بعمليات الإطفاء والسيطرة والتبريد، لافتا أنهم الآن في المراحل الاخيرة للتبريد، مضيفا أنه فور الحصول على السماح من الجهات سيتم إصلاح الخط .

يذكر أنه بعد نحو 3 ساعات كاملة سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على الحريق الهائل الذى اندلع مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة كسر فى خط بترول خام "شقير – مسطرد" على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى.

وشارك فى إخماد الحريق 35 سيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية ووزارة البترول والقوات المسلحة، فضلا عن 8 خزانات مياه ضخمة، وأسفر الحريق الضخم عن إصابة 15 مواطنا، واحتراق 31 سيارة ملاكى ومعرض سيارات.

وتواجد كلا من المهندس طارق الملا وزير البترول واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بموقعى الحريق للإشراف على عمليات الإطفاء، وأكدت محافظة القاهرة أن الحريق أسفر عن تفحم 31 سيارة ومعرض سيارات، مشيرة إلى الدفع بـ 35 سيارة إطفاء منهم 20 من الحماية المدنية و8 من القوات المسلحة و6 من هيئة البترول بجانب 5 لوادر و6 سيارات قلاب من المحافظة لتغطية النيران بالرمال.