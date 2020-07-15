شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تحدد نظام جديد لعربات الـTOP VIP وتخفض تذكرتها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت هيئة السكة الحديد بسحب عربات الخدمة الفاخرة والمعروفة باسم TOP VIP من الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمة الفندقية التابعة لها لتقوم بتشغيلها بمعرفتها مباشرة، ويقدم الخليج 365 فى 11 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه العربات.

1ـ تم سحب هذه العربات من الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم بسبب ضعف إشغال هذه العربات أثناء رحلاتها ضمن قطارات النوم وتراجع إيراداتها.

2ـ استقرت السكة الحديد على تشغيل هذه العربات وإدارتها بمعرفتها مباشرة.

3ـ ستقوم السكة الحديد من خلال قطاعات المسافات الطويلة والصيانة والمالية التابعين لها بالإشراف على تشغيلها مثلها مثل عربات قطارات المسافات الطويلة.

4ـ سيتم تشغيل عربات الـ TOP VIP بعد هذا القرار ضمن القطارات المكيفة العاملة بنظام الـ VIP على خطوط الصعيد.

5ـ أصدرت السكة الحديد منشورا يحدد قواعد تشغيل هذه العربات وكيفية حجز مقاعدها وسعرها.

Advertisements

6ـ سيتم تشغيل عربات الـ TOP VIP الـ5 التى تمكلها الهيئة ضمن تركيب قطارات أرقام 2006 و2007 و2014 و2015 خلال رحلاتها اليومية والعاملة بنظام الـ VIP بحيث يتم توزيع عربة على كل قطار.

7ـ قررت هيئة السكة الحديد تخفيض أسعار تذاكر هذه النوعية من العربات لتصبح 300 جنيه للمقعد الواحد بدلا من 400 جنيه.

8ـ سيتم صرف هذه التذاكر شخصية مدون على كل تذكرة اسم الراكب ورقم البطاقة القومى.

9ـ سيتم تغريم واعتبار كل من يحمل تذكرة غير مدون عليها بياناته مخالفا يتم تحصيل منه قيمة التذكرة وغرامة المخالف بهذه العربات والمقدرة بـ 100 جنيها.

10ـ سيتم صرف تذاكر هذه العربات كوامل فقط وبأسعار موحدة تمثل تكلفة الرحلة بها من القاهرة إلى أسوان أو العكس.

11ـ حجز مقاعد هذه العربات لا تشمل أى نوع من الدعم أو التخفيضات.